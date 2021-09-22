Прага, , 13:20 — REGNUM Президент Чехии Милош Земан выписан из Центрального военного госпиталя в Праге. Об этом 22 сентября сообщает агентство CTK.

Президент Чехии Милош Земан

«Президент Милош Земан был выписан сегодня из Центрального военного госпиталя (ÚVN) в Праге, где он провел восемь дней», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что чешский лидер покинул медучреждение около 10:45 (11:45 мск) в сопровождении сотрудников администрации Праги.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября стало известно, что президент Чехии Милош Земан был госпитализирован в Праге.