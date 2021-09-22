Москва, 22 сентября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Неравномерность восстановления экономики повлекла некоторые дополнительные трудности для российской экономики, которая теперь вернулась к прежней траектории роста. Об этом 22 сентября заявила председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина в Совете Федерации.

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«Быстрый восстановительный рост — это, конечно, хорошо, но у него есть некоторые побочные эффекты, с которыми мы должны бороться для устойчивости нашей экономики, финансовой системы и, в конечном счёте, благополучия наших граждан», — заявила Набиуллина.

«Сейчас мы вернулись на ту траекторию роста, на которой находились бы, если бы пандемии вовсе не было. Здесь, конечно, большой вклад внесли меры бюджетной политики правительства, и очень оперативная работа законодателей, которая создала правовые условия для реализации антикризисных мер», — указала она.