Джакарта, 22 сентября, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Индонезии призывает индонезийских граждан в Австралии обращаться в Генеральное консульство Индонезии в Мельбурне, сообщает CNN Indonesia.

Zeml.info Землетрясение

«Граждане Индонезии, нуждающиеся в помощи, могут немедленно связаться с генеральным консульством Индонезии в Мельбурне», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Генеральное консульство Индонезии в Мельбурне связалось с индонезийскими гражданами в Австралии вскоре после землетрясения магнитудой 6,0.

Сообщается, что жители Индонезии в Австралии не пострадали.

Как передавало ИА REGNUM, национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями в Индонезии отправило три млн масок в провинцию Папуа в рамках XX национальной недели спорта.