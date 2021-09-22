Тверь, 22 сентября, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Центральный районный суд Твери назначил штраф в 15 тыс. рублей собственнику объекта культурного наследия регионального значения «Дом Чаплина, 1905 г.» за новое строительство на месте этого уже утраченного объекта. Об этом сообщили в региональном отделении ВООПИиК.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Тверь. Россия

Новое строение из керамических блоков, облицованных серым кирпичом, было обнаружено специалистами Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области на месте дома Чаплина в начале 2021 года. Новое здание примыкало примыканием к сохранившейся брандмауэрной стене памятника архитектуры.

«По факту выявленных нарушений в отношении собственника объекта культурного наследия был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.7.13 КоАП РФ. Данная статья влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до двухсот тысяч рублей, т. е. судьей был назначен минимально возможный штраф», — уточнили в ВООПИиК.

«Дом Чаплина, 1905 г.» на улице Ефимова являлся редким для Твери образцом деревянного модерна, использовался как жилой дом. Уже в 2000-х годах в доме один за другим произошли два пожара, к 2010 году здание, за исключением кирпичной брандмауэрной стены, было утрачено.