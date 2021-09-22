В Твери суд назначил «символический» штраф за стройку на месте Дома Чаплина
Тверь, 22 сентября, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Центральный районный суд Твери назначил штраф в 15 тыс. рублей собственнику объекта культурного наследия регионального значения «Дом Чаплина, 1905 г.» за новое строительство на месте этого уже утраченного объекта. Об этом сообщили в региональном отделении ВООПИиК.
Новое строение из керамических блоков, облицованных серым кирпичом, было обнаружено специалистами Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области на месте дома Чаплина в начале 2021 года. Новое здание примыкало примыканием к сохранившейся брандмауэрной стене памятника архитектуры.
«По факту выявленных нарушений в отношении собственника объекта культурного наследия был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.7.13 КоАП РФ. Данная статья влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до двухсот тысяч рублей,
«Дом Чаплина, 1905 г.» на улице Ефимова являлся редким для Твери образцом деревянного модерна, использовался как жилой дом. Уже в 2000-х годах в доме один за другим произошли два пожара, к 2010 году здание, за исключением кирпичной брандмауэрной стены, было утрачено.