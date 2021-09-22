Москва, 22 сентября, 2021, 13:22 — ИА Регнум. Решить проблему предоставления жилья детям-сиротам поможет выдача им государственного жилищного сертификата на получение выплаты на приобретение квартир. С такой инициативой выступил председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов, сообщает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября.

Пресс-служба Курганской областной думы Дмитрий Фролов

«Дело даже не в отсутствии финансовых средств, а в отсутствии отвечающих требованиям законодательства подходящих жилых помещений. Вариантом решений может стать выдача детям-сиротам государственного жилищного сертификата на получение выплаты на приобретение жилья», — отметил Фролов в рамках «Часа субъекта РФ» в Совете Федерации.

Парламентарий также напомнил, что в 2021 году был принят закон Курганской области, предусматривающий предоставление застройщикам земельных участков в аренду без проведения торгов в случае, если они выделяют для детей-сирот не менее 4% жилых помещений в возводимом ими доме, или приобретают такое же количество квартир в иных домах данного муниципалитета.