Калуга, 22 сентября, 2021, 13:40 — ИА Регнум. В Калужской области прокуратура поддержала в суде права многодетных семей, проживающих в деревнях Лихун, Груздово, Большая Каменка и Починки. Поводом для обращения прокуратуры в суд стали результаты проведённых проверок. Об этом 22 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Пресс-служба регионального отделения ОНФ в Калужской области Земельные участки, выделенные многодетным семьям

Установлено, что с 2014 года городской управой Калуги многодетным семьям, имеющим трёх и более детей, предоставлено более 1 300 земельных участков для жилищного строительства в деревнях Лихун, Груздово, Большая Каменка, Починки, которые ни в момент предоставления, ни в дальнейшем транспортной инфраструктурой, водоснабжением и электричеством обеспечены не были. С целью защиты прав многодетных семей прокуратурой области в Калужский районный суд направлено исковое заявление о понуждении органа местного самоуправления организовать обеспечение земельных участков необходимой инфраструктурой.

Решением суда исковые требования прокуратуры удовлетворены. Вопрос реального восстановления нарушенных прав многодетных семей прокурор области оставил на личном контроле.