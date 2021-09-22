Москва, , 13:16 — REGNUM В систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве якобы были вброшены голоса. Об этом говорится в заявлении столичного горкома КПРФ, сообщает 22 сентября РИА Новости.

Председатель горкома КПРФ Валерий Рашкин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В комитете партии отказались признавать итоги выборов.

«Для того, чтобы не допустить победы левых патриотов, через систему ДЭГ были вброшены многие десятки тысяч «голосов» за кандидатов от власти!» — цитирует агентство текст заявления коммунистов.

В документе отметили, что по итогам обработки бумажных бюллетеней кандидаты в депутаты Госдумы от этой партии в половине одномандатных округов уверенно лидировали. При этом на выборах якобы были и другие нарушения, которые должны стать предметом тщательного расследования, считают в компартии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о проверке результатов дистанционного электронного голосования заявили в общественном штабе по наблюдению за выборами.