Киев, , 13:20 — REGNUM Первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко считает, что нападавшие на первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира целенаправленно атаковали именно его.

Верховная рада Вадим Чуприна

Об этом он сказал на брифинге в Раде, передает корреспондент ИА REGNUM.

Корниенко объяснил свою позицию тем, что Шефир часто ездил за рулем.

«Думаю, что в таких ситуациях трудно спрогнозировать, будет ли сам за рулем тот, на кого покушение, или будет водитель. Поэтому я думаю, что здесь наверняка целились в водительское место, возможно, думая, что там действительно был Сергей», — сказал политик.

Интересно, что глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия на своём брифинге в это же время высказал совершенно противоположное мнение.

«Он (Шефир) — очень дипломатичный человек и у него нет конфликтов. Я никогда не знаю не то, что конфликтов, из-за которых будут стрелять, а даже, чтобы кто-то голос повысил на него. Он действительно находит с людьми общий язык всегда. Поэтому я считаю, что это просто посыл президенту», — сказал глава фракции.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Арахамия назвал ключевые версии покушения на помощника Зеленского — «российский след»; привет» команде Зеленского от контрабандистов и криминальных авторитетов, а также борьба нынешней власти с политическим влиянием финансово-промышленных групп.