Лидеры «Слугу народа» разошлись в оценке покушения на помощника Зеленского
Киев, 22 сентября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко считает, что нападавшие на первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира целенаправленно атаковали именно его.
Об этом он сказал на брифинге в Раде, передает корреспондент ИА REGNUM.
Корниенко объяснил свою позицию тем, что Шефир часто ездил за рулем.
«Думаю, что в таких ситуациях трудно спрогнозировать, будет ли сам за рулем тот, на кого покушение, или будет водитель. Поэтому я думаю, что здесь наверняка целились в водительское место, возможно, думая, что там действительно был Сергей», — сказал политик.
Интересно, что глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия на своём брифинге в это же время высказал совершенно противоположное мнение.
«Он (Шефир) — очень дипломатичный человек и у него нет конфликтов. Я никогда не знаю не то, что конфликтов, из-за которых будут стрелять, а даже, чтобы кто-то голос повысил на него. Он действительно находит с людьми общий язык всегда. Поэтому я считаю, что это просто посыл президенту», — сказал глава фракции.
ИА REGNUM напоминает, что ранее Арахамия назвал ключевые версии покушения на помощника Зеленского — «российский след»; привет» команде Зеленского от контрабандистов и криминальных авторитетов, а также борьба нынешней власти с политическим влиянием финансово-промышленных групп.