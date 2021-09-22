Красногорск, 22 сентября, 2021, 13:17 — ИА Регнум. Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Химках и Балашихе. Об этом 22 сентября сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этих муниципальных образований увеличилось за сутки на 76 человек. Следом за Химками и Балашихой идет Пушкино, где за этот же период официально подтверждено заражение 71 человека новой инфекцией. На третьем месте расположился Королев, где COVID-19 диагностировали у 63 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 986 новых случаев COVID-19. Отметим, что по состоянию на 22 сентября в девяти городских округах региона не было обнаружено ни одного нового случая коронавирусной инфекции.