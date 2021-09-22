Дортмунд, Германия, 22 сентября, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Дортмундская «Боруссия» рассматривает возможность приобрести полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна. Об этом 22 сентября сообщает «РБК-Спорт».

«Боруссия» (Дортмунд)

Отмечается, что в клубе оценили навыки и талант игрока, когда ему было 17 лет. Пристально его стали изучать во время молодёжного чемпионата Европы в Венгрии.

При этом в «Боруссии» хотят увидеть его игру на международном уровне, т.к. это один из главных критериев качества. Только после этого клуб готов перейти к переговорам с представителями футболиста и «Динамо».

Ранее сообщалось, что Захарян подорожал на €5 млн после начала сезона 2021/22. Им интересовалась «Барселона».