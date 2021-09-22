Нальчик, 22 сентября, 2021, 13:13 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии попала под следствие главный врач одной из районных больниц. Женщину обвиняют в хищении, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Сумма похищенного составила 38 млн рублей, сообщили 22 сентября в пресс-службе региональной прокуратуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Обвиняемая, работая главным врачом районной больницы, совместно с работниками си­стемы здравоохранения муниципального района похитила средства обязательного медицинского страхования, средства республиканского бюджета и средства, приносящие доход от деятельности медицинского учреждения, на общую сумму свыше 38 млн рублей»,— говорится в сообщении надзорного ведомства.

Кроме того, главврача подозревают в хищении в феврале 2016 года более 21 тыс рублей, которые были выделены из бюджета региона на обеспечение работы руководимого ею медучреждения. В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в Зольский районный суд.

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