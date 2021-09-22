Хабаровск, 22 сентября, 2021, 13:12 — ИА Регнум. В Хабаровском крае перестал выходить на связь самолёт Ан-26. Об этом 22 сентября сообщил источник «Интерфакса» в авиадиспетчерских службах.

Ан-26

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Собеседник добавил, что на радарах воздушное судно также не отображается.

«Самолёт Ан-26 проводил технический полёт в 40 километрах от Хабаровска, однако внезапно перестал выходить на связь и с радаров пропал», — сказал источник.

Известно, что на борту самолёта экипаж из шести человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле самолёт Ан-26 потерпел на Камчатке. В результате трагедии погибли 28 человек, шесть из которых — члены экипажа. По данным межгосударственного авиационного комитета, причиной катастрофы стала самоуверенность командира экипажа. Он не принял рекомендации диспетчера и хотел посадить самолёт по-своему.