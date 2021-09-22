Москва, 22 сентября, 2021, 13:11 — ИА Регнум. В середине недели, 22 сентября, котировки нефти поднимаются от локального минимума $74,40 к рубежу $75,40 за баррель нефти марки Brent, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

«Увеличение, впрочем, происходит в рамках текущего диапазона второй половины сентября. Повод для сегодняшнего укрепления — данные о том, что запасы чёрного золота в США сократились на 6,1 млн баррелей при прогнозе снижения лишь на 2,4 млн баррелей. Такова информация Американского института нефти API.

Сегодня, 22 сентября, выйдут официальные данные по указанному параметру от минэнерго США. Они способны определённым образом повлиять на рынок.

Однако рынок нефти ждёт сегодня не столько данную информацию, сколько главное финансовое событие месяца. 22 сентября вечером будут оглашены итоги заседания Федрезерва США по кредитно-денежной политике и его экономические прогнозы.

Инвесторы с напряжением ожидают высказывания и посылы относительно перспектив сворачивания или продолжения денежного стимулирования. От этого может зависеть позиционирование основных активов, включая нефть.

Исходя из конкретных поступающих данных, цена актива способна в течение дня изменяться в широком диапазоне: $73,60−76,60 за баррель Brent», — считает эксперт.

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