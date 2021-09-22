Чебоксары, 22 сентября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. В Чувашии определились со штрафными санкциями при езде по льду на транспорте вне ледовых переправ. Они составят от 3 тыс. до 10 тыс. рублей. Соответствующее решение поддержано сегодня, 22 сентября, на заседании регионального правительства, сообщает ГКЧС.

Наталия Николаева ИА REGNUM Рыбак на Волге

Изменения вносятся в региональный закон об административных правонарушениях и касаются движения транспортных средств по льду вне ледовых переправ. По словам председателя ГКЧС Чувашии Олега Яковлев, устанавливаются размеры штрафов за нарушение данного запрета: за езду на транспорте вне ледовых переправ жителей оштрафуют на 3 тыс. жителей, должных лиц — на 5 тыс. рублей, юридические лица — на 10 тыс. рублей.

Данные санкции не распространяются при езде на специализированных средствах передвижения по льду.

В ходе обсуждения глава ЧувашииОлег Николаевне исключил, что с учётом тяжести последствий предлагаемые размеры штрафов могут быть пересмотрены на стадии обсуждения законопроекта в Госсовете республики.

По данным спасателей, за последние десять лет в Чувашии зарегистрировано 26 случаев провала транспортных средств под лёд и попадание в полынью — речь не только о легковых автомобилях, но и снегоходах, мотобуксирах, мотоциклах. В результате 11 человек утонули, 37 жителей удалось спасти.

Председатель ГКЧС Чувашии Олег Яковлев

Кроме того, было ещё шесть случаев поломок технических средств в сложных метеоусловиях. Помимо этого, ещё 13 человек утонули при переходе через лёд, с дрейфующих льдин сняты 42 человека, удалось спасти 21 человека.