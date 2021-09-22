Подгорица, 22 сентября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. В регионе происходят глобальные политические потрясения, вызванные идеей создания более крупных государств, что является ретроградными идеями, которые в прошлом были катастрофическими. Такое заявление сделал президент Черногории Мило Джуканович время встречи главы европейской дипломатии Жозепа Бореля с лидерами стран Западных Балкан в Нью-Йорке.

Predsjednik.me Мило Джуканович

Джуканович, принимающий участие в заседании Генассамблеи ООН, сказал, что собеседники хорошо поняли предупреждение, и что они обсудят его снова на саммите ЕС-Западные Балкан в Любляне 6 октября.

Президент Черногории сказал, что рад тому, что Генеральная ассамблея ООН в этом году снова проходит в своем традиционном формате после годичного перерыва, вызванного пандемией.