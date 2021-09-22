Москва, 22 сентября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Полный отказ от проведения Единого государственного экзамена в России является необоснованным, а идея о добровольности сдачи такого экзамена требует тщательного и взвешенного анализа. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Рособрнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

«Полный отказ от государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ считаем необоснованным в связи с тем, что это может привести к понижению качества образования, так как единые подходы и процедуры, организованные на федеральном уровне, мотивируют школьников к обучению. Рассмотрение вопроса добровольной сдачи ЕГЭ требует взвешенного и обоснованного подхода, всестороннего анализа мнений экспертных сообществ, а также итогов профессионально-общественного обсуждения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в качестве вступительных экзаменов ЕГЭ «подтвердил востребованность как эффективный механизм отбора абитуриентов для поступления в вузы».

В ведомстве напомнили, что идея о добровольном характере сдачи ЕГЭ уже поступала в 2014 году.