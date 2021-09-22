Омск, 22 сентября, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Ветеран Великой Отечественной войны Иван Васильевич Важенин умер в Омске 21 сентября на 103-м году жизни. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 сентября в мэрии города.

Марина Каширская ИА REGNUM Цветы

Иван Важенин родился 12 июля 1919 года в селе Ик Крутинского района Омской области. В армию был призван в сентябре 1939 года, служил на Дальнем Востоке, в 128-м Гвардейском артиллерийском полку. В июле 1941 года подразделение было переброшено на передовые позиции — в Кировоградскую область Украины, затем Тирасполь, Николаев, Крым и Прибалтику.

Иван Васильевич участвовал в форсировании Дона и Днепра, в боях под Курском и Орлом. Освобождал Румынию и Венгрию. 28 апреля 1945 года его ранили в боях за освобождение Чехословакии. После госпиталя он проходил службу в Монголии. После разгрома японской Квантунской армии артиллерист Важенин был демобилизован.

Иван Васильевич награждён орденом Великой Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, медалями.

В мирное время работал трактористом, участвовал в укладке дорог и благоустройстве района, председательствовал в колхозе.

Прощание с ветераном состоится 23 сентября.

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