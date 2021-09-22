Тольятти, Самарская область, 22 сентября, 2021, 13:09 — ИА Регнум. Обстоятельства получения рабочим травмы на предприятии устанавливают в Самарской области. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Кирпичи

По версии следствия, летом текущего года в ангаре на территории предприятия в Тольятти рабочий 1991 года рождения на прессе изготавливал кирпичи. Следователи считают, что в какой-то момент мужчина получил травму ноги и был срочно доставлен в медучреждение.

«Потерпевшему был поставлен диагноз «травматический отрыв голени», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам нарушения требований охраны труда. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Тольятти возбудили дело по факту гибели рабочего на предприятии.