Касимовский район, Рязанская область, 22 сентября, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Из-за неготовности к отопительному сезону под угрозой закрытия оказались школа и детский сад в селе Подлипки Касимовского района Рязанской области. Подрядчик сорвал сроки строительства котельной.

Иван Шилов ИА REGNUM Холода

Образовательные учреждения отключены от старой аварийной котельной. Взамен неё ещё в августе 2021 года мурманское ООО «Меридиан» должно было построить автономный пункт теплоснабжения. Однако подрядчик успел возвести только фундамент, а затем работы остановились.

По словам местных жителей, власти предложили им возить детей в соседнюю деревню, не выделив транспорта. Люди рассказали о проблемах в Сети, начались хоть какие-то подвижки — к селянам приезжал глава района, электрики обследовали проводку в зданиях, разрешили использовать обогреватели, на случай морозов выделили тепловые пушки.

Новую котельную в селе планируют достроить до 13 октября 2021 года. По данным министерства образования и молодёжной политики, работы контролирует заказчик и администрация Касимовского района, а с подрядчиком ведётся претензионная работа, сообщает 22 сентября издание «Vidsboku».