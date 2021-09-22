Красногорск, 22 сентября, 2021, 13:18 — ИА Регнум. За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Подмосковье увеличилось на 12 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 22 сентября Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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При этом за последние 24 часа COVID-19 смогли полностью победить 949 жителей региона.

С начала пандемии на территории Подмосковья выявлено в общей сложности 439 673 случая заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 8 092 человека. Выздоровели и выписались 384 699 человек.