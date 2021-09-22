* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 13:08 — REGNUM Образование в Афганистане будут получать и женщины, и мужчины, и оно будет даваться по одинаковым учебным программам. Об этом 22 сентября рассказал представитель радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид, являющийся главой комиссии по культуре (министр культуры во временном правительстве страны).

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы готовим условия для женского образования. Женщины будут изучать те же предметы, что и мужчины: математику, химию, историю, биологию, не будет отдельных программ в зависимости от пола, и дипломы будут признаваться в мире», — сказал он в интервью газете Corriere della Sera.

Кроме того, Муджахид отметил, что часть женщин в Кабуле снова начала работать и уточнил, что «времена изменились».

«Слишком все изменилось с момента первого исламского эмирата (нахождения указанного радикального движения у власти в стране в период с 1996 по 2001 год — ред.). Тогда общество было гораздо проще», — посетовал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате вооруженного нападения неизвестных в городе Джелалабад, который расположен на востоке Афганистана, погибли три человека.