* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 22 сентября, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Образование в Афганистане будут получать и женщины, и мужчины, и оно будет даваться по одинаковым учебным программам. Об этом 22 сентября рассказал представитель радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид, являющийся главой комиссии по культуре (министр культуры во временном правительстве страны).

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

«Мы готовим условия для женского образования. Женщины будут изучать те же предметы, что и мужчины: математику, химию, историю, биологию, не будет отдельных программ в зависимости от пола, и дипломы будут признаваться в мире», — сказал он в интервью газете Corriere della Sera.

Кроме того, Муджахид отметил, что часть женщин в Кабуле снова начала работать и уточнил, что «времена изменились».

«Слишком все изменилось с момента первого исламского эмирата (нахождения указанного радикального движения у власти в стране в период с 1996 по 2001 год — ред.). Тогда общество было гораздо проще», — посетовал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате вооруженного нападения неизвестных в городе Джелалабад, который расположен на востоке Афганистана, погибли три человека.