Вашингтон, 22 сентября, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Американская певица Рианна выпустила тизер показа собственного бельевого бренда Savage X Fenty. Ролик доступен в её Instagram-аккаунте с 21 сентября.

Instagram.com/badgalriri Рианна

https://www.instagram.com/p/CUF2HNfJqNq/

Запись с модного показа будет транслироваться 24 сентября 2021 года. В шоу примут участие модели Адриана Лима, Эмили Ратаковски, Джиджи Хадид, а также исполнители Nas, BIA и Рики Мартин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пользователи Сети раскритиковали Рианну за отсутствие новых песен и откладывании выхода альбома. Певица анонсировала пластинку ещё в 2017 года, однако она до сих пор не была выпущена.