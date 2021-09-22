Киев, 22 сентября, 2021, 13:09 — ИА Регнум. Покушение на жизнь первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира может иметь «российский след».

JTs Давид Арахамия

Об этом на брифинге в Раде 22 сентября заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«В последнее время идёт очень активная антироссийская риторика… и мы тоже не можем исключать такой вопрос», — считает соратник Зеленского.

Арахамия назвал ещё несколько версий: «привет» команде Зеленского от контрабандистов и криминальных авторитетов, а также борьба нынешней власти с политическим влиянием финансово-промышленных групп. Политик уверен, что сам по себе Шефир не был целью, поскольку ни с кем не имел конфликтов. Соответственно, обстрел его машины — это просто посыл президенту Зеленскому.

ИА REGNUM напоминает, что ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что подробности и комментарии будут позже, после проведения первоочередных следственных действий, и отдельно просила «не спекулировать на этой теме и не заниматься выдумками».