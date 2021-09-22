Москва, 22 сентября, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Верховный суд РФ призвал не сажать в колонию лиц, пошедших на нетяжкие преступления по причине бедности. Это следует из определения судебной коллегии по уголовным делам.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховный суд

Отмечается, что ВС РФ изучил жалобу на приговор жителю Ростовской области, который контрабандным способом с помощью плавсредства перевез с Украины сигареты. Суд приговорил его к трём годам колонии, однако защита впоследствии подала апелляцию в ВС РФ с просьбой заменить реальный срок на условный.

Согласно тексту жалобы со стороны защиты осуждённого, мужчина испытывал сложное финансовое положение — у него были больные дети, престарелые родители на иждивении и неработающая жена. Сам он работал грузчиком и получал восемь тысяч рублей, однако потерял работу.

Вследствие потери работы мужчина согласился на предложение знакомого перевезти на лодке контрабандную партию сигарет за вознаграждение. Согласно заявлениям адвоката, мужчина предполагал, что максимальное наказание за это действие — административная ответственность за хозяйственную деятельность у границы. Однако впоследствии мужчину обвинили в контрабанде. Сам он раскаялся, признал вину и подробно рассказал про все обстоятельства дела, что, однако, не спасло его от реального срока в колонии.

«Осуждённый совершил преступление, обусловленное затруднительным материальным положением, <…> а также с учетом условий жизни его семьи, нуждающейся в его помощи и материальной поддержке, вывод суда о невозможности его исправления без изоляции от общества нельзя признать законным и обоснованным», — говорится в определении Верховного суда РФ.

В итоге реальный срок был заменён на условный.