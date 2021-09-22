Москва, 22 сентября, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Обновив сентябрьские минимумы в начале недели 20 сентября, рубль перешел к восстановлению, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

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«Сегодня, 22 сентября, российская валюта прибавила 0,5%, вернув доллар под отметку 73 руб. Сегодня на открытии пара доллар/рубль в моменте касалась зоны 72,65 руб., которая теперь выступает в роли ближайшей поддержки. С начала сессии котировки слегка отошли от минимумов, стремясь ликвидировать утренний разрыв.

Все внимание игроков направлено на заседание ФРС, в ожидании которого доллар торгуется стабильно на международной арене. Валюта удерживается на плаву на фоне осторожности игроков перед оглашением решения Центробанка, который может анонсировать начало сокращения покупок активов в ноябре или декабре.

Ястребиная риторика в сочетании с улучшением экономических прогнозов подогреет спрос на USD и, соответственно, окажет давление на «россиянина».

Некоторую поддержку рубль получает со стороны рынка нефти, где нефть марки Brent продолжает дорожать, вернувшись выше уровня $75 долларов за баррель после отчета API, который отразил падение запасов сырой нефти в США более чем на 6 млн баррелей при гораздо более скромном прогнозе.

Далее фьючерсы будут реагировать на официальную статистику минэнерго, за которой последует решение Федрезерва США.

Поскольку заседание Центробанка завершается уже после закрытия российского рынка, наши активы будут реагировать на его итоги уже 23 сентября. В случае бычьей реакции доллара пара откроет завтрашние торги гэпом вверх и вернется выше уровня 73 рублей», — считает эксперт.

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