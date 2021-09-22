Таллин, , 13:01 — REGNUM По состоянию на 13:00 по местному времени (совпадает с московским) на официальных инфоканалах посольства Российской Федерации отсутствует какая-либо информация о 77-й годовщине освобождения Таллина от немецко-фашистских войск.

Освобождение Таллина. Жители города приветствуют советские войска

Ни на странице посольства в социальной сети Facebook, ни на официальном сайте посольства нет ничего, что бы информировало о важном для историографии Эстонии событии.

22 сентября 1944 года подвижная группа 8-го эстонского корпуса Красной Армии в 11:30 по местному времени вошла в Таллин.

В официальных документах тех лет сообщается о проявленных героизме и отваге бойцами подвижных групп, первыми ворвавшимися в город. Отмечалось, что местное население радостно и приветливо встречает части Красной Армии, в которой видит своих освободителей, а также отмечены случаи, когда местные жители, рискуя своей жизнью, помогали советским бойцам.

В память об освободителях Таллина 22 сентября 1947 года на холме Тынисмяги в центре эстонской столицы над братской могилой погибших при боях за город был установлен Памятник Воину-освободителю Таллина от немецко-фашистских захватчиков, более известный ныне как «Бронзовый солдат».

Как напоминает Sputnik Meedia, совсем иную версию событий 22 сентября 1944 года рисует нынешняя официальная эстонская историография. Согласно ей, немцы якобы покинули Таллин еще до прихода советских войск, чем и воспользовалась группа местных коллаборационистов из так называемого «Национального комитета Эстонии».

Из ряда своих членов они выбрали «правительство Эстонии» под руководством Отто Тийфа, которое «провозгласило» нейтралитет страны, что выглядело достаточно странно, поскольку в годы нацистской оккупации тот же «Национальный комитет Эстонии» активно агитировал эстонцев идти на службу к немцам.

Именно «казус Тийфа» в современной Эстонии официальные власти, историографы и идеологи государственности предлагают рассматривать в качестве начала «сопротивления второй советской оккупации».

На основе этих установок 22 сентября в Эстонии официально отмечается как День сопротивления. В этот день запрещены торжественные и праздничные мероприятия.