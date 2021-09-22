Ярославль, 22 сентября, 2021, 12:59 — ИА Регнум. Директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Ярослав Овчаров поменял мнение по срокам полного открытия Добрынинского путепровода. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUMсо ссылкой на рассмотрение вопроса на муниципалитете.

City-yaroslavl.ru Ярослав Овчаров

Как ранее сообщало ИА REGNUM13 сентября 2021 года на официальном сайте мэрии появился комментарий Ярослава Овчарова, обещавшего полностью открыть движение по Добрынинскому путепроводу до 19 сентября.

«На Добрынинском путепроводе прошли ночные испытания. Сейчас ждём заключения по их результатам, а подрядчик дозавершает работы. Уже на этой неделе, после получения положительного заключения от ООО «НИИ МИГС», планируем открыть движение по данному сооружению в полном объёме», — заявил Ярослав Овчаров.

16 сентября автомобилисты сообщили о том, что смогли проехать по путепроводу без ограничений полос движения. Однако потом объект был вновь закрыт, а временное разрешение проезда связали с необходимостью нанесения разметки. Тему подняли на муниципалитете Ярославля.

«Прокомментируйте, пожалуйста, в СМИ появилась информация о том, что его снова закрыли после открытия», — спросила депутат Наталья Бобрякова.

В ответ чиновник призвал не верить публикациям СМИ, посвященным срокам сдачи объекта.

«Уже неоднократно мы всем говорили — коллеги, не надо черпать информацию из средств массовой информации, да. Вбросовую какую-то…На сегодняшний день основные все работы — они проведены. То есть у нас проведены испытания, мы ждём заключения и в кратчайшее, ближайшее время планируем восстановить движение в полном объёме на данном сооружении. Согласно муниципального контракта, у подрядной организации сроки не вышли. Графиком производства работ изначально было предусмотрено до 1 ноября завершение. Подрядчик работает с опережением сроков. Поэтому никаких опасений на сегодняшний день мы вообще не видим. Там заложен верхний слой асфальто-бетонного покрытия, нанесена разметка, проблем никаких, — сказал директор департамента городского хозяйства.

Чиновник не уточнил, считать ли вбросом его собственные заявления о сдаче Добрынинского путепровода до 19 сентября и где средствам массовой информации могут проверить сведения, публикуемые официальным сайтом мэрии.