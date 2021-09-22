Москва, 22 сентября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Совокупный оборот отраслей экономики Москвы, пострадавших от пандемии, в январе — августе 2021 года достиг 2,86 млрд рублей. Об этом 22 сентября сообщил вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

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По сравнению с тем же периодом 2020 года рост составил 55%, а периодом 2019 года — 43%.

«Торговые секторы экономики, вошедшие в перечень пострадавших отраслей, за восемь месяцев этого года увеличили выручку к январю-августу прошлого года на 41,7%, к тому же периоду 2019 года — на 47%», — рассказал Ефимов.

По его словам, рост оборотов в сфере услуг составил 72,9% к аналогичному периоду 2020 года и 39,7% — 2019 года.

Вырос оборот, незначительно превысив допандемийные показатели, и в столичной сфере общественного питания.