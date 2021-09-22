Москва, 22 сентября, 2021, 12:57 — ИА Регнум. Самая распространенная причина, по которым водители не могут реже использовать личный автомобиль — это необходимость ездить на работу, заявили 12% жителей России. Об этом свидетельствует опрос, проведённый ВЦИОМ.

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Также среди основных причин — работа связана с вождением и «автомобиль кормит семью», плохая работа общественного транспорта, необходимость отвозить детей в школу, садик или на секции (по 10%), поездки для личных целей (10%).

Чаще водят автомобили мужчины, чем женщины — 80% против 35% и люди 35−44 лет (69%). При этом каждый пятый опрошенный ежедневно использует общественный транспорт (20%), в основном жители Москвы и Санкт-Петербурга (31%).

Телефонный опрос проведен 19 сентября 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за два года на 7%. снизилась доля граждан, которые водят автомобиль каждый день — с 70% в 2019 году до 63% в 2021 году.

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