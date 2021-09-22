Бишкек, 22 сентября, 2021, 12:56 — ИА Регнум. Киргизская государственная железнодорожная компания «Кыргыз темир жолу» (КТЖ) и «Китайская железнодорожная инженерная корпорация №3» подписали меморандум о сотрудничестве, об этом 22 сентября сообщила пресс-служба КТЖ.

Павел Редин ИА Красная весна Железная дорога

По данным киргизских железнодорожников, документ подписан для «реализации инфраструктурных проектов строительства железной дороги Балыкчы-Кочкор-Кара-Кече и электрификации железной дороги Луговая — Балыкчы«.Теперь КТЖ ждет в гости китайскую делегацию «для детального обсуждения практической реализации вышеуказанных проектов».

Сейчас «прорабатывается вопрос строительства завода по производству железобетонных шпал на собственной производственной базе ГП «Кыргыз темир жолу» для снижения зависимости кыргызской железной дороги от услуг сторонних организаций по приобретению шпал на модернизацию верхнего строения пути. Финансирование вопроса строительства завода будет реализовано в рамках сотрудничества с инвесторами, а также за счет собственных средств «КТЖ». Кроме этого, для повышения безопасности транспортных процессов на кыргызской железной дороге проводятся тендерные процедуры по приобретению 20 км рельс«.Также КТЖ планирует приобрести 100 грузовых вагонов. 50 вагонов «будут приобретены до конца 2021 года, остальные 50 грузовых вагонов — во втором квартале 2022 года».ИА REGNUM отмечает, что в сообщении «Кыргыз темир жолу» подробности о содержании меморандума, подписанного с китайской стороной отсутствуют, неясны сроки, источники и объемы финансирования, а также иные условия возможного будущего соглашения. Проект электрофикации железной дороги Луговая — Балыкчы в Киргизии обсуждается более 5 лет, инвестор до сих пор найден не был. Аналогичная ситуация складывается с проектом строительства железной дороги Балыкчы-Кочкор-Кара-Кече.

Наиболее заметным проектом, непосредственно затрагивающим интересы Китая, является идея строительства железной дороги Китай — Киргизия — Узбекистан. Данный проект обсуждается более 15 лет, несмотря на обили оптимистичных заявлений, далее подготовки предТЭО реализация проекта не продвинулась. Стороны не смогли согласовать маршрут дороги, ширину колеи, источники финансирования.