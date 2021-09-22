Таллин, , 12:55 — REGNUM В среду, 22 сентября, исполняется 77 лет со дня освобождения столицы Советской Эстонии Таллина от немецко-фашистских войск. Об этом сообщил Sputnik Meedia.

Бронзовый солдат в Таллине Igor Fedotenkov

Боевые действия по освобождению Советской Эстонии от немецких захватчиков войсками Ленинградского фронта при поддержке сил Балтийского флота начались 17 сентября 1944 года. 22 сентября 1944 года подвижная группа 8-го эстонского корпуса Красной Армии в 11:30 по местному времени вошла в Таллин. В освобождении Эстонии принимала участие 7-я эстонская стрелковая дивизия, бойцы которой с радостью встретили известие об освобождении Таллина.

В официальных документах тех лет сообщается о проявленных героизме и отваге бойцами подвижных групп, первыми ворвавшимися в город. Отмечалось, что местное население радостно и приветливо встречает части Красной Армии, в которой видит своих освободителей, а также отмечены случаи, когда местные жители, рискуя своей жизнью, помогали советским бойцам.

Приказом Верховного Главнокомандующего от 22 сентября 1944 года № 185 войскам, участвовавшим в освобождении Таллина, была объявлена благодарность. В этот день в Москве был дан салют 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий.

В память об освободителях Таллина 22 сентября 1947 года на холме Тынисмяги в центре эстонской столицы над братской могилой погибших при боях за город был установлен Памятник Воину-освободителю Таллина от немецко-фашистских захватчиков, более известный ныне как «Бронзовый солдат».

Как напоминает Sputnik Meedia, совсем иную версию событий 22 сентября 1944 года рисует нынешняя официальная эстонская историография. Согласно ей, немцы якобы покинули Таллин еще до прихода советских войск, чем и воспользовалась группа местных коллаборационистов из так называемого «Национального комитета Эстонии».

Из ряда своих членов они выбрали «правительство Эстонии» под руководством Отто Тийфа, которое «провозгласило» нейтралитет страны, что выглядело достаточно странно, поскольку в годы нацистской оккупации тот же «Национальный комитет Эстонии» активно агитировал эстонцев идти на службу к немцам.

Советская власть, вновь установившаяся в Эстонии, никакого внимания на эти «декларации» не обратила, продолжая восстанавливать республику. Сам Тийф был арестован спустя месяц у себя дома. После осуждения на 10 лет, он был освобожден в 1955 году и прожил до глубокой старости, вернувшись в Эстонию.

Именно «казус Тийфа» в современной Эстонии официальные власти, историографы и идеологи государственности предлагается рассматривать в качестве начала «сопротивления второй советской оккупации». Именно на основе этих установок, день 22 сентября в Эстонии официально отмечается как День сопротивления. В этот день запрещены торжественные и праздничные мероприятия.

Попытка нынешних эстонских властей легитимизировать «правительство Отто Тийфа» не выдерживает никакой критики как с юридической, так и исторической точек зрения, подчеркнули в Sputnik Meedia.