Москва, 22 сентября, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Основной риск, который грозит России в условиях энергетического перехода, — это опасность «засидеться на старте» и потерять время. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября заявил проректор РАНХиГС, директор института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин. Так он прокомментировал планы российских властей сделать РФ лидером глобального энергетического перехода.

Солнечная энергетика

«В разговоре о глобальном энергетическом переходе я бы обратил внимание на следующие моменты. Первое — это развитие альтернативной энергетики. Потенциал здесь у России огромный, его необходимо эффективно использовать. Второе — это инвестиции в глубокую переработку добываемого сырья. Это ключевой вопрос. Экспортировать лучше товары с высокой добавленной стоимостью, оставляя себе и качественные рабочие места, и налоги. И третье — это подготовка специалистов, понимающих философию устойчивого развития, ориентированных не столько на получение краткосрочной прибыли, сколько на достижение стратегических, долгосрочных целей. Основной риск — засидеться на старте. Время терять нельзя, например потому, что уже идет активное обсуждение углеродного налога», — сказал Марголин.

Он также отметил, что проекты перехода к низкоуглеродной экономике являются весьма капиталоемкими и при их реализации важно эффективно использовать модель государственно-частного партнёрства.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в ближайшем будущем человечество вряд ли сможет полностью перейти с традиционных на возобновляемые источники энергии.