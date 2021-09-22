Красногорск, 22 сентября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Около 65 тыс. жителей Подмосковья прошли ревакцинацию от коронавируса. Такие цифры 22 сентября приводятся на сайте правительства Московской области.

Пресс-служба правительства Тверской области Вакцинация

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Для ревакцинации на территории регионе создали удобные форматы, отметила зампред правительства — министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

«Новая коронавирусная инфекция никуда не ушла, поэтому важно защитить себя и близких от заболевания. В регионе работают более 360 пунктов вакцинации, и в каждом из них можно пройти повторную вакцинацию от COVID-19», — сказала Стригункова.