Архангельск, 22 сентября, 2021, 12:53 — ИА Регнум. В Архангельской области размер ежегодной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны увеличили с 10 до 20 тысяч рублей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облсобрании, соответствующий закон сегодня был принят в двух чтениях.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ветеран

Ранее законом был предусмотрено начисление выплаты только в юбилейные годы Победы в размере 10 тысяч рублей.

«Сейчас губернатор вышел с инициативой установить ежегодную выплату. Считаем это обоснованным», — отметил председатель паламентского комитета по социальной политике и здравоохранению Сергей Эммануилов.

На реализацию положений законопроекта потребуются дополнительные средства, которые планируется предусмотреть при формировании бюджета на предстоящие три года — в среднем, порядка четырех миллионов рублей в год.

Как сообщало ИА REGNUM, московские ветераны к 80-й годовщине Битвы под Москвой получат материальную помощь до 40 тысяч рублей.