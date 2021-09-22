Самара, , 12:55 — REGNUM Новый министр строительства назначен в Самарской области. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

На строительстве

Сообщается, что глава Самарской области Дмитрий Азаров своим постановлением назначил Николая Плаксина новым министром строительства региона.

Ранее Плаксин был назначен врио министра строительства региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России согласовало кандидатуру Плаксина на должность главы областного минстроя.

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