Берлин, 22 сентября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Компания Volkswagen планирует выпустить новый внедорожник, оснащенный электромотором, который может получить название Scout. Об этом сообщает Motor Trend со ссылкой на главу североамериканского подразделения компании Йохана де Найссена.

Volkswagen

Стоит отметить, что американский внедорожник Scout выпускался компанией International Harvester с 1961 по 1980 годы. Модель была конкурентом Jeep.

Концерн Volkswagen на данный момент обладает правами на марку Scout, поскольку ему принадлежит компания Navistar, которая является прямым правопреемником International Harvester.

По предварительной информации, Scout может стать суббрендом Volkswagen. При этом первая модель под этой маркой может появится не ранее чем через пять лет.

Ранее Volkswagen представил на автовыставке в Мюнхене электрический концепт кроссовера ID.5 GTX под названием ID. Life.

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