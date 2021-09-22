Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 22 сентября, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Эвакуированным жителям испанского города Тодоке, расположенного на острове Пальма, где в последние дни происходит извержение вулкана Кумбре-Вьеха, разрешается забрать свои вещи из домов. Об этом сообщается в аккаунте властей острова в Twitter.

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«С этого момента до 19:00 они [эвакуированные жители города] смогут получить доступ к зоне для эвакуации своих вещей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что жители города смогут забрать свои личные вещи, документы и скоропортящиеся товары.

Также власти острова попросили сотрудников СМИ, находящихся в регионе, следовать инструкциям Оперативной группы безопасности, в частности добровольцев Гражданской гвардии, Национальной полиции и Гражданской защиты.