Тбилиси, 22 сентября, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда в рамках Генеральной ассамблеи (ГА) ООН провёл встречу с президентом Молдавии Майей Санду и премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба грузинского правительства.

Цитата из к/ф «Пёс-Барбос и необычный кросс». Реж. Леонид Гайдай. 1961. СССР Трио

Сообщается, что стороны обсуждали роль «Ассоциированного трио», в которое, кроме Молдавии и Грузии, входит Украина.

«Было отмечено, что три страны являются значимыми членами Восточного партнёрства, и важно, чтобы их роль была более чётко представлена на предстоящем саммите Восточного партнёрства», — говорится в сообщении.

Гарибашвили в ходе встречи сообщил, что Тбилиси планирует в 2024 году подать заявку на вступление Грузии в Евросоюз и рассчитывает, что другие страны ЕС поддержат её.

Стоит отметить, что 76-я сессия ГА ООН началась 21 сентября и будет идти до 27 сентября.