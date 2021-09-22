Таллин, , 12:51 — REGNUM Спикер национального парламента Эстонии и председатель Центристской партии Юри Ратас является наиболее предпочтительным кандидатом на пост премьер-министра страны. Об этом сообщило местное издание Еesti Paevaleht со ссылкой на итоги социологического опроса.

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

Ратас опередил по популярности действующего премьер-министра и председателя Реформистской партии Каю Каллас. В сентябре Ратаса хотели бы видеть премьером 26% избирателей, что на 1% меньше, чем в августе нынешнего года, говорится в исследовании эстонской социологической фирмы Turu-uuringute. Действующего премьер-министра Каю Каллас в кресле главы правительства хотят видеть 19% респондентов — на 1% больше, чем месяцем ранее.

Третье место в рейтинге наиболее популярных кандидатов на пост премьер-министра продолжает занимать вице-спикер парламента Мартин Хельме (EKRE), поддержка которого за месяц не изменилась, продолжая составлять 12%.

За то, чтобы правительство возглавляла руководитель внепарламентской партии «Эстония 200» Кристина Каллас (однофамилица действующего пермьер-министра), в сентябре выступали 8% респондентов — на 1% меньше, чем в августе. Поддержка лидеров остальных партий не превышает 3%.

В период с 6 по 15 сентября было опрошено 858 граждан Эстонии в возрасте от 18 лет и старше, имеющих право голоса на парламентских выборах.