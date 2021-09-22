Тула, 22 сентября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Движение автотранспорта закрыто в центральной части Тулы 22 сентября в связи с инаугурацией губернатора, сообщили в пресс-службе администрации города.

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Ограничения введены «в целях обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения в связи с прибытием в областную столицу высокопоставленных гостей».

В частности, с 00:00 до 18:00 запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств по ул. Гоголевской на участке от ул. Фридриха Энгельса до проспекта Ленина, а движение транспорта на этом отрезке запрещено с 08:00 до 14:00.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 22 сентября, Алексей Дюмин официально вступил в должность губернатора Тульской области на второй пятилетний срок.