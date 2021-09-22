Москва, 22 сентября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил поддержать инициативу по выравниванию доходов населения с точки зрения перераспределения доходов налоговой базы, привязки к крупным корпорациям, которые имеют свои производственные точки в регионах, передаёт корреспондент ИА REGNUM 22 сентября.

Kurganobl.ru Вадим Шумков

«Мы не просим просто дотаций федерального бюджета. Мы предлагаем смотреть больше по справедливости. Мы не призываем делить, но без этого перераспределения наши усилия будут неполными. Просим нас в этом поддержать», — отметил курганский губернатор в рамках «Часа субъекта РФ» в Совете Федерации.

Напомним, с 20 по 22 сентября в Совете Федерации РФ проходят дни Курганской области.