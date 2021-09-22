Киев, 22 сентября 2021, 12:50 — REGNUM Покушение на первого помощника президента Украины Владимира ЗеленскогоСергея Шефира, является попыткой демонстративного убийства ключевого члена команды украинского лидера. Об этом 22 сентября заявил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии украинскому изданию «Вести».

Зеленский
Зеленский
Иван Шилов © ИА REGNUM

"Очевидно, что это открытое, намеренное и крайне жесткое нападение с применением автоматического оружия нельзя квалифицировать иначе, чем попытку демонстративного убийства ключевого члена команды», — сказал он.

Также Подоляк отметил, что это покушение, по его мнению, связано «с агрессивной и даже воинственной кампанией» противодействия активной политике, проводимой украинским лидером.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на советника президента Украины Владимира Зеленского — Сергея Шефира, было совершено покушение.