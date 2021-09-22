Киев, 22 сентября, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Покушение на первого помощника президента Украины Владимира Зеленского — Сергея Шефира, является попыткой демонстративного убийства ключевого члена команды украинского лидера. Об этом 22 сентября заявил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии украинскому изданию «Вести».

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

"Очевидно, что это открытое, намеренное и крайне жесткое нападение с применением автоматического оружия нельзя квалифицировать иначе, чем попытку демонстративного убийства ключевого члена команды», — сказал он.

Также Подоляк отметил, что это покушение, по его мнению, связано «с агрессивной и даже воинственной кампанией» противодействия активной политике, проводимой украинским лидером.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на советника президента Украины Владимира Зеленского — Сергея Шефира, было совершено покушение.