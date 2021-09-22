Киев, 22 сентября 2021, 12:55 — REGNUM В офисе президента Украины (ОПУ) считают покушение на первого помощника главы государства Сергея Шефира «попыткой демонстративного убийства ключевого члена команды Владимира Зеленского».

Офис президента Украины
Офис президента Украины
Narking

Об этом говорится в комментарии советника главы офиса президента Михаила Подоляка, который был передан украинским СМИ.

Подоляк заявил об «открытом, намеренном и крайне жестком нападении» на Шефира с применением автоматического оружия. Он предположил, что в первую очередь это связано с агрессивной кампанией противодействия активной политике Зеленского.

Советник пообещал, что нынешняя власть не свернёт с намеченного пути, наоборот — будут приняты «еще более жесткие антиолигархические и антикриминальные решения».

ИА REGNUM напоминает, что глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил журналистам, что Шефир в последнее времяактивно работал по антиолигархическому направлению. До этого СМИ сообщали, что Шефир в офисе президента коммуницирует с крупнейшими финансово-промышленными группами страны. Автомобиль помощника президента Украины был обстрелян сегодня, 22 сентября, в лесу в Киевской области.