Киев, 22 сентября, 2021, 12:55 — ИА Регнум. В офисе президента Украины (ОПУ) считают покушение на первого помощника главы государства Сергея Шефира «попыткой демонстративного убийства ключевого члена команды Владимира Зеленского».

Narking Офис президента Украины

Об этом говорится в комментарии советника главы офиса президента Михаила Подоляка, который был передан украинским СМИ.

Подоляк заявил об «открытом, намеренном и крайне жестком нападении» на Шефира с применением автоматического оружия. Он предположил, что в первую очередь это связано с агрессивной кампанией противодействия активной политике Зеленского.

Советник пообещал, что нынешняя власть не свернёт с намеченного пути, наоборот — будут приняты «еще более жесткие антиолигархические и антикриминальные решения».

ИА REGNUM напоминает, что глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил журналистам, что Шефир в последнее времяактивно работал по антиолигархическому направлению. До этого СМИ сообщали, что Шефир в офисе президента коммуницирует с крупнейшими финансово-промышленными группами страны. Автомобиль помощника президента Украины был обстрелян сегодня, 22 сентября, в лесу в Киевской области.