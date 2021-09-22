Москва, 22 сентября, 2021, 12:47 — ИА Регнум. В России на ситуацию с ростом потребительского кредитования могут повлиять колебания на рынке углеводородов или введение новых санкций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

Процент с кредита

«На данный момент серьезных факторов, которые могли бы изменить вектор развития ситуации в экономике и на рынке потребкредитования, не наблюдается, — сказал экономист. — В среднесрочной перспективе (примерно до середины 2022 года) в качестве факторов влияния могут выступить колебания на рынке углеводородов или введение новых санкций. В целом к рискам, влияющим на желание жителей РФ брать кредиты, можно отнести перегрев экономики и рынка потребительского кредитования, циклические риски и психологические факторы».

Твердохлеб подчеркнул, что Центральный банк ведет политику недопущения перегрева рынка потребительского кредитования.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Твердохлеб дал прогноз по темпам роста потребительского кредитования осенью 2021 года.