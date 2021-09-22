Красногорск, 22 сентября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. В Подмосковье удалось нарастить объемы выпуска мяса. Об этом 22 сентября сообщается на сайте правительства Московской области.

feitogomez Мясо

В общей сложности валовое производство мяса в Московской области увеличилось на 7,5 тыс. тонн за перовые восемь месяцев 2021 года, отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. Речь идет как о мясе скота, так и мясе птицы.

«Валовое производство мяса в хозяйствах всех категорий Московской области составило 211,3 тыс. тонн. В сельскохозяйственных организациях региона произведено 199,7 тыс. тонн, что на 7,6 тыс. тонн больше прошлого года или на 4%», — сказал Воскресенский.