Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 22 сентября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Пальма может длиться от 24 до 84 дней. Об этом говорится в сообщении Института вулканологии Канарских островов, сообщает La Razón.

(сс) Benjamín Núñez González Вулкан Тенегия на острове Пальма

В сообщении в социальных сетях представители организации указывают, что продолжительность извержения является одним из самых частых вопросов, которые задают эксперты, и, хотя на него нет простого ответа, эту продолжительность можно рассчитать с использованием данных, известных о продолжительности извержений за всю историю.

Согласно этим данным, последнее извержение вулкана Тенегия в 1971 году длилось 24 дня, вулкана Сан-Хуан в 1949 году — 47 дней, а вулкана Чарко в 1712 году — 56 дней.